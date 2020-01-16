Вскрылись серьезные разногласия между Путиным и Медведевым

16.01.2020, 10:18, Разное

Медведев хотел объединить президентскую и исполнительную ветви власти. В таком случае президент становился главой исполнительной власти по примеру США. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По данным СМИ, Владимир Путин с предложенной Дмитрием Медведевым моделью не согласился. В ходе послания Федеральному собранию 15 января он объявил об отказе от суперпрезидентской власти и постепенном переходе к президентско-парламентской республике.

Сразу после оглашения послания Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Путин ее немедленно принял и предложил уходящему премьер-министру стать своим заместителем в Совете безопасности. Предполагается, что на новой должности он займется вопросами укрепления обороноспособности.

На должность нового главы правительства президент предложил руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Согласовать кандидатуру должна Госдума. Накануне глава ФНС прибыл в нижнюю палату для консультаций с депутатами. Ожидается, что парламентарии рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании сегодня, 16 января.

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Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Окончил столичный станкостроительный институт, кандидат наук. На государственной службе – с 1998 года. Руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, занимался развитием особых экономических зон.

В 2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, но вскоре вошел в кадровый президентский резерв. В 2010 году Мишустина назначили руководителем Федеральной налоговой службы. Наблюдатели отмечают его заслуги в цифровизации ведомства и внедрении электронных сервисов.



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