«Как же хорошо на улице!». Галкин показал, как его дети проводят зимой время на территории перед домом

16.01.2020, 10:18, Новости дня

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик, с участием своих шестилетних детей Лизы и Гарри.

В ролике дети играют на улице перед их домом-замком в подмосковной деревне Грязь.

«Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо!» – написал он.

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Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо! * #зима

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Янв 2020 в 10:04 PST

Мать детей – российская певица Алла Пугачева. Брак с ней Галкин оформил 23 декабря 2011 года.

Их дети – Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет. Детей паре родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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