Витренко: Накануне саммита мне сказали срочно вылетать в Париж. Вся украинская делегация приехала раньше, в воскресенье, я – в понедельник

Накануне саммита «Нормандской четверки» во Франции исполнительного директора НАК «Нафтогаз України» Юрия Витренко попросили срочно вылетать в Париж. Об этом он рассказал в интервью изданию «ГОРДОН».

«Накануне саммита мне позвонили и сказали срочно первым рейсом вылетать в Париж. Вся украинская делегация приехала раньше, в воскресенье, я прилетел в понедельник. Почему меня вызвали? Думаю, когда наша делегация увидела в составе российской делегации [главу «Газпрома» Алексея] Миллера и [министра энергетики РФ Александра] Новака осознала: от нас на переговорах тоже должен быть кто-то, разбирающийся в газе. В итоге вызвали меня и [министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея] Оржеля», – заявил Витренко.

Он также отметил, что формально присутствовал на саммите как советник президента Украины Владимира Зеленского, а не представитель «Нафтогазу».

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже газовый вопрос «был разблокирован», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Витренко на полях саммита говорил, что Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились продолжить газовые переговоры.

Путин в ночь на 10 декабря сообщил на совместной пресс-конференции лидеров «Нормандской четверки» в Париже, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае «совместной честной работы».

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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