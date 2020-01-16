Мнение: «Обновки» российского ядерного арсенала

В наш век стратегические ядерные силы являются ключевым фактором сдерживания большинства региональных конфликтов. С учетом нынешней международной напряженности тема наращивания ядерной мощи, модернизации ядерного арсенала и разработки стратегий сдерживания приобретает все большую актуальность. Соответственно, наращивание ядерного потенциала является самым приоритетным направлением развития российских Вооруженных сил. На данный момент выполнена программа перевооружения ядерных сил с развертыванием 400 новых баллистических ракет и восьми атомных стратегических подводных лодок. Более того, в 2024 году российское оборонное ведомство намерено довести долю современных ракетных комплексов до 100%, то есть в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства.

Ключевой особенностью обновленных ядерных сил РФ должна стать невероятная сила, маневренность, скрытность и недосягаемость наших ракет. На основе этого Москва инициировала реализацию программы по разработке нового оружия, способного прорвать любую американскую систему противоракетной обороны. «В этой связи в России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы», – подчеркивает российский лидер Владимир Путин.

Рассмотрим «ракеты нового поколения», созданные в целях реализации программы перевооружения. Во-первых, это грозная, тяжелая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая должна заменить собой 210-тонную ракету Р-36М2 «Воевода» (по классификации НАТО – SS-18 «Сатана»). Из-за необычной траектории движения «Сармата» неприятельские системы ПВО не имеют возможности ее перехвата. Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков – больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки. Особенно опасной ракету «Сармат» делает то, что она способна атаковать цели, как через Северный, так и через Южный полюс, с направления, которое совершенно не досягаемо для развёртываемых в США систем ПРО.

Стоит также упомянуть российскую атомную торпеду «Статус-6» с мощностью боеголовки в 100 мегатонн и беспилотные подводные аппараты, скорость которых кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью, оснащены ядерными боеприпасами и молниеносно поражают широкий спектр целей, а средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует.

Сейчас на вооружение также поступают два фаворита российской разработки. Первый – гиперзвуковая крылатая ракета с ядерной боеголовкой под названием «Кинжал». «Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа», – рассказал Президент РФ. Данная ракета летит с гиперзвуковой скоростью, превышающий скорость звука в десять раз, и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие противовоздушные и противоракетные системы обороны. Еще одной новинкой является гиперзвуковой ракетоплан, представляющий собой перспективный ракетный комплекс стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, который также можно использовать для доставки ядерной боевой части на межконтинентальные расстояния.

В рамках перевооружения соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Министерство обороны России осуществляет поставки обновленного оборудования для пусковых установок стационарного базирования. Идет перевооружение на усовершенствованный ракетный комплекс типа «Ярс», развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. В 2019 году в частях РВСН было завершено развёртывание лазерных самоходных установок «Пересвет» и перевооружение ракетных бригад на оперативно-тактический комплекс «Искандер». Более того, уже созданы все необходимые условия для обеспечения испытаний РВСН после завершения модернизации полигонного измерительного комплекса Капустин Яр. В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полете ракеты на Центральный командный пункт РВСН. Реализация Министерством обороны РФ всех мероприятий по переоснащению на «ракеты нового поколения» позволит уже в текущем году достичь 76% оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%.

Как отмечает Владимир Путин, «в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Россия отреагирует на любую атаку, осуществив ответный ядерный удар со всеми вытекающими последствиями». Данное высказывание является совершенно понятным, ведь любой грамотный лидер будет ставить суверенитет государства и безопасность его граждан превыше всего. Именно в целях обеспечения максимальной защищённости и обороноспособности нашей страны мы и проводим постоянные учения, модернизацию, а также наращивание текущего ядерного потенциала. Однако надо помнить, что ядерное вооружение – это материальная реальность нашего времени и обозримого будущего. Оно требует величайшей осторожности и ответственности в обращении, тем более, в условиях полицентричного мира, глобализации и наличия общих угроз безопасности.

Rustik

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