Второй выход за день: Меган Маркл встретилась с представительницами организации Justice for Girls

Хотя Меган Маркл и принц Гарри и заявили о своем желании отойти от дел королевского дома, они продолжают выполнять обязательства, только теперь часть из них они выбирают самостоятельно. Так, пока герцог Сассекский решает дела насущные, связанные с их отречением, в Великобритании, герцогиня ведет активную благотворительную работу в Канаде, где сейчас находится с сыном Арчи. Так, вчера мы писали, что она посетила центр Downtown Eastside Women’s Centre в Ванкувере, оказывающий помощь более 500 нуждающимся женщинам и их детям каждый жень. А сегодня выяснилось, что в тот же день Меган нанесла еще один визит — в организацию Justice for Girls. Фотографии со встречи с ее представительницами появились несколько часов назад в Twitter.

Вчера Герцогиня Сассекская, Меган Маркл посетила нас, чтобы обсудить «моральный климат», в котором живут местные девушки, и права коренных народов. Было здорово поговорить о важности целостного подхода к социальной справедливости и силе лидерства молодых женщин, — написано на официальной странице организации.

Герцогиня встретилась с нашими директорами и сотрудниками. Она позволила всем расслабиться и чувствовать себя непринужденно в ее присутствии. Разговор длился 90 минут — он был о нашей работе и правах юных девушек, живущих в нищете. Для нас большая честь, что она выбрала именно нас для этого разговора и заинтересовалась нашей работой, — поделилась с Daily Mail впечатлениями директор организации Зои Крейг-Спэрроу.

Напомним, 9 января герцоги Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,- говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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Последнее: Хотя Меган Маркл и принц Гарри и заявили о своем желании отойти от дел королевского дома, они продолжают выполнять обязательства, только теперь часть из них они выбирают самостоятельно. Так, пока герцог Сассекский решает дела насущные, связанные с их отречением, в Великобритании, герцогиня ведет активную благотворительную работу в Канаде, где сейчас находится с сыном Арчи. Так, вчера […]