Парнас: Трамп «в точности знал, что происходит» в Украине

Соратник Руди Джулиани Лев Парнас, который оказывал давление на Украину, с тем чтобы она расследовала деятельность Джо Байдена, заявил что президент Дональд Трамп «в точности знал, что происходит». Он объявил об этом в интервью Рэйчел Мэддоу в ее телепрограмме на канале MSNBC в среду вечером.

Ранее Трамп отрицал, что отправлял Джулиани, своего личного адвоката, в Украину для поиска компромата на Байдена – бывшего вице-президента и соперника на президентских выборах 2020 года.

Однако Парнас заявил Мэддоу, что Трамп знал обо всех его «движениях».

«Я бы ничего не делал без согласия Руди Джулиани или президента… Я выполнял их работу на месте».

По словам Парнаса, его функция в работе с Джулиани состояла во встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками в поиске свидетельств коррупции со стороны Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, который работал в украинской газовой компании Burisma. Трампа подозревают в том, что он заблокировал помощь Украине, требуя от президента Владимира Зеленского расследовать деятельность Байденов.

Корреспондент ABC News при Белом доме и Конгрессе Кэтрин Фолдерс написала в Твиттере вечером в среду, что она спросила Джулиани, есть ли у него комментарии к интервью с Парнасом.

По словам Фолдерс, Джулиани написал ей в ответ: «Никаких. Он – это очень грустная ситуация».

«Я хочу сказать, что у них не было причин разговаривать со мной, – заявил Парнас Мэддоу. – С чего ближайшему окружению президента Зеленского или [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова или [бывшего] президента [Петра] Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Потому что им сказали, чтобы они встретились со мной. И это тот секрет, который они пытаются сохранить».

Он добавил, что интерес Трампа к Украине никогда не объяснялся желанием искорененить коррупцию в правительстве, а был «всецело связан с Джо Байденом и Хантером Байденом».

Ранее Трамп заявлял, что не знаком с Парнасом. В ответ на просьбу Мэддоу прокомментировать слова президента Парнас сказал: «Он солгал». Парнас заявил, что провел с Джулиани в Украине пять дней, в течение которых Трамп постоянно находился в контакте со своим личным адвокатом.

Парнас сказал, что «хочет вывести правду наружу».

«Это важно для страны, важно для меня. Делается множество неточных заявлений», – добавил он.

Парнас является бизнесменом российского происхождения. Ему и другому соратнику Джулиани, Игорю Фруману, предъявлены обвинения в незаконных пожертвованиях на кампанию Трампа. Оба заявили о своей невиновности.

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