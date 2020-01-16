Suzuki обновил кроссовер Suzuki Vitara Brezza

16.01.2020, 10:14, Новости дня

Японский автомобильный гигант Suzuki существенно модернизировал недорогой кроссовер Suzuki Vitara Brezza.

Сообщается, что премьера автомобиля пройдет на ближайшем автосалоне в Дели, запланированном на начале февраля 2020 года. В Сети уже активно распространяются шпионские снимки данного автомобиля, который может похвастаться головной оптикой, уникальной радиаторной решеткой, видоизмененными бамперами и задними фонарями. В салоне применили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, а также голосовой ассистент.

Под капотом кроссовера Vitara Brezza используется 1,3-литровый дизельный двигатель с мощностью 90 л.с. Автомобиль поступит и в более продвинутой модификации с 1,5-литровым мотором на 105 л.с. мощности. Во всех комплектациях предусмотрен передний привод.  



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