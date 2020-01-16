Toyota тестирует обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Японский автогигант Toyota начал проводить дорожные заезды обновленного внедорожника Toyota Fortuner.

В частности, рестайлинговая версия автомобиля поступит уже к весне нынешнего года. Пользователям ранее уже демонстрировали шпионские фотографии модели, которая испытывается на дорогах Тайланда. По снимкам не составляет труда заметить изменения в форме решетки радиатора, задних фонарей и светодиодной оптики.

Разработчики до настоящего времени скрывают любые особенности автомобиля. Вместе с тем модель Fortuner сохранит прежние силовые агрегаты. В РФ внедорожник доступен с 2,8-литровым дизельным мотором на 177 л.с. мощности. Также имеется модификация с 2,7-литровым мотором на 166 л.с. Во всех комплектациях применен передний привод. Цена новинки пока не раскрыта.

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