Самые масштабные изменения политической системы России за 30 лет

Историческое событие — первая попытка в современной России масштабной перекройки Конституции РФ, причем касающиеся самого принципа государственного устройства и баланса власти. Для чего это делается? Очевидно – трансферт власти в 2024.

Суть конституционной реформы заключается в децентрализации власти и переподчинении органов государственного управления. Современный остов государственной системы базируется скорее на принципе монархии и близкой к абсолютной власти президента/администрации президента с марионеточным правительством и Парламентом (Совета Федерации и Государственной Думы).

В новой парадигме планируется создать некий внешний неизбираемым орган государственной власти в виде ГосСовета, который переподчинит на себя Парламент чуть менее, чем полностью. Т.е. де-факто некое теневое правительство, которое будет возглавлять Путин без необходимости избираться и отчитываться. При этом важные изменения вносятся в сам Парламент. Государственная дума должна быть наделена возможностью избирать премьер-министра и в конечном итоге формировать правительство, т.е. всех федеральных министров. При этом Президент формально лишается возможности назначать премьер-министра и федеральных министров, но сохраняет за собой право отстранения их от должности, что является неким противоречием, предполагающим возможный саботаж. Скорее всего этот пункт будет подкорректирован в финальной версии.

Полномочия Конституционного суда будут расширены до оценки нормативно-правовых актов государственной власти, как федерального, так и регионального уровня. Однако при этом Совет Федерации наделяется функцией модератора судей Конституционного и Верховного суда с возможностью отстранения. Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может быть применён и в отношении прокуроров регионов. Помимо этого, назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации.

Таким образом, в новой концепции баланс власти сильно смещен в сторону Парламента, где ГосДума наделена прямой функцией формирования правительства, а Совет Федерации соотвественно судебный и силовой блок – назначение и модерация. При этом сам Парламент, по всей видимости, прямо или косвенно будет подчинен Госсовету. Из этого следует, что роль президента существенным образом снижается и больше смещается к церемониальной и представительской функции, чем к реальным рычагам управления.

Новой принцип государственного устройства может нести определенные риски, т.к. ГосДума в нынешнем составе абсолютно недееспособна – это сборище политических импотентов, преимущественно безвольных и некомпетентных объектов внешнего управления.Прежде всего управления администрацией президента. ГосДума, по сути, никогда, с момента своего основания не была самостоятельной структурой, а после 2000 года особенно. Последние 20 лет делалось все, чтобы превратить ее в балаган всяких, мягко говоря, сомнительных личностей, полностью подчиненных администрации президента и вызывающих отвращение у большей части населения. Никакой реальной оппозиции там нет. Полностью ручная, плюшевая структура, не способна к формированию автономной повестки дня и выработке самостоятельных решений. И вот всю эту, простите, шушеру и клоунаду, хотят наделить реальными полномочиями? Да вы издеваетесь?! Поэтому в действительности, администрация президента в нынешнем составе просто сменит вывеску на Госсовет, а Парламент в полном составе так и останется марионеточной и полностью зависимой структурой. С тем отличием, что, если раньше была хотя бы имитация избирательного процесса. Да, кривая имитация, с тупой госпропагандой и спойлерами на выборах, то теперь это будет теневой, неизбираемый орган государственной власти, наделенный практически неограниченными полномочиями. Поэтому это скорее еще больший отход от демократический процедур и прозрачности.

Второе важное событие – это отставка правительства целиком и полностью. Это неоднократно случалось в истории России. В 90-х годах регулярно, в конце 90-х едва ли не раз в квартал. При Путине дважды – февраль 2004 и сентябрь 2007. Каждый раз причины и конъюнктура были разными.

Сейчас это делается с двумя мотивационными «кластерами». Первое, рейтинги Путина на историческом минимуме. Нынешний состав правительства вообще не про развитие, т.е. никак и никаким боком. В лучшем случае стабилизация и консервация текущего положения дел, но перестройка системы под новые вызовы – это не про них. Я это называл «деградацией и одичанием». В принципе, так и получилось. Первый пул майских указов 2012 года был провален чуть менее, чем полностью. Второй пул майских указов от 2018 года идет по проторенной и знакомой дорожке, те. очередной провал. Мы уже получили минус 8 лет и являемся одной из самых слабых крупных стран мира по темпах экономического развития за последнее десятилетие.

Путину нужны результаты. Еще потерять 4 года нельзя. К 2024 году так или иначе будут сводить баланс и подходить к трансферту с 12-15 годами деградации как-то не особо вдохновляет. Там от рейтинга вообще ничего не останется. Нужен положительный фон. Конечно, звериный вой пропагандистов и вся эта пропагандиская требуха и патока бомбардирует неокрепшие умы населения весьма агрессивно, но правду все равно не скрыть, так или иначе все выплывет наружу. Команда Медведева про что угодно, но только не про развитие, поэтому нужно было принимать сложное решение.

Мишустин выглядит наиболее выигрышно. Он один из немногих, кто добился реальных успехов в ФНС в деле автоматизации, систематизации налоговых сборов. Прогресс действительно колоссальный и его работа заслуживает уважения. Это свидетельствует о том, что выбор был сделан в пользу результата, а не имитации бурной деятельности. Как будет работать Мишустин на посту премьер министра неизвестно, как не ясен вопрос с командой и методами управления, но в целом выбор скорее перспективный. Правда не столь очевидный вопрос с бизнесом, не исключено, что налоговая удавка может даже вырасти, а прибыли бизнеса упадут. Ресурс под развитие надо откуда то брать, а население обчистили до донышка! Поэтому отставка, с одной стороны, должна поднять рейтинги Путина в рамках концепции «царь хороший, бояре плохие», и вот вы же хотели отставки? Так получайте! С другой стороны, на место Медведева приходит функционер с точки зрения развития и технологий, а не с точки зрения выстраивания системы под себя.

Второй мотивационный «кластер» — это подготовка плацдарма под Госсовет и зачистка бунтующих лагерей. Этим займется Медведев. Уход предельно мягкий в режиме ухода на «теплые квартиры», т.е. в резерв, как выводят в резерв на футбольном или хоккейном матче. Скорее всего большая часть федеральных министров сохранят должности, а Медведев, как наиболее близкий и доверенный к Путину будет готовить Госсовет, одновременно с этим обелится за время публичного бездействия.

Поэтому то, что мы видим это достаточно неплохая игра карточных шулеров за столом, когда эквилибристика при тасовке колоды карт приводит к тому, что все как бы на месте, а порядок немного изменился. Но достаточно изящно, стоит признать. Да, набрались мастерства…

Spydell

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