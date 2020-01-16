Елена Воробей сломала руку на концерте и продолжила выступление

16.01.2020, 10:12, Разное

Актриса Елена Воробей поскользнулась и упала на сцене во время выступления в подмосковном Ногинске. 52-летняя артистка получила перелом руки, но продолжила концерт, сообщат телеканал «360».

После инцидента Воробей не покидала сцены еще около 40 минут. Она призналась, что могла бы выступать и дальше, но у нее сильно упало давление, после чего пришлось объявить антракт. Прибывшие на место врачи наложили ей гипс. В своем инстаграм-аккаунте актриса поблагодарила поклонников за любовь и поддержку. 



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Последнее: Актриса Елена Воробей поскользнулась и упала на сцене во время выступления в подмосковном Ногинске. 52-летняя артистка получила перелом руки, но продолжила концерт, сообщат телеканал «360». После инцидента Воробей не покидала сцены еще около 40 минут. Она призналась, что могла бы выступать и дальше, но у нее сильно упало давление, после чего пришлось объявить антракт. Прибывшие […]

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