Турчак объяснил решение «Единой России» поддержать кандидатуру Мишустина

«Единая Россия» поддерживает предложение президента Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность премьер-министра как высочайшего профессионала с большим управленческим опытом, сообщил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Президент предложил назначить на должность председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина – высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия «Единая Россия» и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с кабинетом министров работать на благо страны», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Он отметил, что президент в послании Федеральному собранию определил приоритеты работы. «В «Единой России» воспринимают это послание широко – как послание ко всему народу России. Тем более, что президент говорил о проблемах, которые касаются всех граждан страны. «Единая Россия» видит свою задачу в том, чтобы каждое предложение послания как можно скорее заработало и стало приносить пользу людям. Мы обладаем самым широким политическим представительством в системе публичной власти, о которой вчера говорил президент, – от уровня страны, до уровня муниципалитета. Нам очень важно сейчас оперативно включить все механизмы обратной связи, учета мнений регионов и граждан по всем темам президентского послания», – подчеркнул секретарь генсовета партии.

По словам Турчака, эти мнения должны быть учтены в процессе законодательного обеспечения президентских инициатив, поэтому партии предстоит тесно работать с президентом, его администрацией, фракцией партии в Госдуме и особенно новым главой правительства и новым кабинетом министров.

«От эффективности этой работы с правительством во многом зависит то, насколько качественно будет реализовано послание. Политическая позиция «Единой России», имеющей конституционное большинство в Госдуме, большинство в представительных органах власти, будет иметь ключевое значение при принятии важнейших решений по развитию нашей страны», – заключил Турчак.

Утром в четверг Мишустин прибыл в Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Затем прошли встречи с фракциями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

«Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, фракция ЛДПР продолжает обсуждать его кандидатуру.

Тем временем сам Мишустин назвал приоритет в своей работе.





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