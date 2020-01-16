Из-за глобального потепления мир лишился двух островов

В индонезийской провинции Южная Суматра два острова полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением, пишут СМИ.
«Эти острова были необитаемы. Один из островов, Бетет, является частью национального парка Бербак-Сембиланг», – сообщил руководитель организации Хайрул Собри, передает «Коммерсант» со ссылкой на газету The Straits Times, которая приводит данные местной организации «Форум по окружающей среде».
Собри рассказал, что в этой же провинции есть еще четыре острова, которые находятся на не менее четырех метров над уровнем моря. Он добавил, что если какие-либо усилия для решения этой проблемы не будут приняты, то эти острова также уйдут под воду.
Ранее из-за глобального потепления РФ предрекли роль ключевого поставщика воды.
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