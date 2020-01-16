Мнение: Операция «Преемник»

Вчерашнее Послание президента Федеральному собранию, которого бы хватило, чтобы политологи говорили о нем неделю, было дополнено еще одной сенсацией: отставкой правительства во главе с премьер-министром. Теперь разговоры об изменениях в Конституцию, полагаю, не утихнут до 2024 года.

Либеральная общественность начала обсуждать вариант перенесения центра политической тяжести на Госсовет практически сразу после избрания Путина президентом в 2018 году. Наших политических оппонентов заметно нервировала возможность сохранения власти нынешним главой государства после окончания срока президентских полномочий.

Патриотическая общественность, напротив, сохранения власти Путиным после 2024 года почти не обсуждала. Почему-то большинство из нас было всегда уверено, что он не бросит страну на растерзание внутренних элит и западных партнеров.

И те, и другие оказались правы. Только либералы страдают, а патриоты удовлетворены вчерашними новостями. Хотя, думаю, пока не все в полной мере осознают, что вчера случилось.

Что же?

Владимир Путин предложил такую конфигурацию государственного устройства, которая будет страховать державу от случайных людей во власти. Причем в своем преемнике, имя которого мы пока не знаем, он уверен. Но как настоящий стратег, президент закладывает фундамент здания, которое должно простоять если не века, то во всяком случае долгие десятилетия.

Другими словами, все следующие президенты России столкнутся с системой сдержек и противовесов, которая не позволит им радикально изменить политику или поступиться суверенитетом, даже если они этого захотят. В этом смысл изменений в Конституцию, предложенных Путиным.

Станет ли он председателем Госсовета? Возможно, станет. Но я должен огорчить либералов: не этот пост является его целью. Путин озабочен не транзитом власти в 2024 году, о чем они по наивности думают, а укреплением, цементированием той политической системы, которую он выстроит за четверть века.

Как вчера напомнил Михаил Ходорковский в эфире «Эха Москвы», дежурно призывая единомышленников выходить на баррикады, Путин не вечен. Имея в виду, что только нынешний российский президент мешает либералам прорваться к власти и установить свои порядки.

Об этих планах Путин осведомлен, конечно, как никто другой. И о конечности своей земной жизни тоже. Именно поэтому он делает все, чтобы люди типа Ходорковского или Навального, а также их наследники, даже лет через двадцать-тридцать не оказались в Кремле. А если вдруг случайно все же прорвутся, то система будет отлажена так, что опять продать страну или ограбить ее им уже не удастся.

Павел Шипилин

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