На оккупированном Донбассе ребенок пострадал от взрыва неизвестного устройства – миссия ОБСЕ

На оккупированной боевиками территории Луганской области 12-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного устройства. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 января.

14 января медработники больницы в оккупированном Луганске сообщили наблюдателям, что 12 января из Миусинска, который находится в 62-х км, ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза).

Его мать рассказала, что мальчик нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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