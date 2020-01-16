В Роскосмосе научились скрываться от любого спутника-шпиона

16.01.2020, 10:05, Разное

Представители Роскосмоса нашли способ скрыть секретную деятельность от любых шпионских спутников. Для этого необходимо заблокировать приемную аппаратуру на ретрансляторах, сообщает телеканал «360».

Это можно сделать с помощью наземных радиоэлектронных станций. Как сообщает РИА Новости, они могут подавлять сигналы при передаче данных с помощью инфракрасного и радиолокационного наблюдения. Чтобы гарантированно заблокировать ретрансляцию, нужно использовать сразу несколько станций.



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