Асфальт на всем протяжении трассы «Таврида» обещали уложить к сентябрю

В Крыму строители пообещали к сентябрю 2020 года завершить укладку асфальта на всем протяжении трассы «Таврида». Пресс-секретарь подрядчика – крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров сообщил, что общая готовность трассы составляет сейчас 85%.

«Строительство второй очереди даст возможность автомобилистам в сентябре проехать по четырем полосам трассы через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя. <…> Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года», – сказал Назаров, передает ТАСС.

Он отметил, что строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя, однако основное внимание сейчас уделяется пятому и шестому этапам «Тавриды» – это обход Симферополя и Бахчисарайский район. Также на трассе продолжаются работы по устройству шумозащитных экранов около жилой застройки, строительство мостов и надземных пешеходных переходов, щебеночного основания под укладку асфальтобетона, водоотводов и лестничных сходов на искусственных сооружениях.

По словам Назарова, весной на трассе начнутся масштабные работы по укладке третьего слоя асфальтобетона, а к сентябрю будут уложены все три слоя асфальтобетона.

Трасса «Таврида» – это четырехполосная автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км. По расчетам Минтранса Крыма, проезд от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Ранее на трассе «Таврида» открылось движение транспорта над пещерой, найденной при строительстве.

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