Эксперты назвали 12 кулинарных секретов профессиональных поваров

Профессиональные повара знают, как обычные продукты могут обрести максимальный вкус. СМИ назвали 12 кулинарных секретов, которые используются в работе специалистов.

В любых блюдах следует заменять обычную воду бульоном, так как его многогранный и насыщенный вкус подарит еде абсолютно новое «звучание». Также каждому десерту нужна соль, но не для того, чтобы сделать пищу более соленой. Эта приправа является мощным природным усилителем вкуса. Можно добавить щепотку специи в сладкое блюдо, чтобы по-новому насладиться привычными продуктами. Как отметили эксперты, перед обжаркой рекомендуется обвалять куски мяса в смеси яичных белков и кукурузного крахмала, что предотвращает перегрев и способствует сохранению всех соков внутри. Чтобы сделать подливу густой, следует добавить в нее несколько чайных ложек арахисового масла или горчицы.

Одним из секретов поваров стало добавление щепотки соли и корицы в кофе. Первый ингредиент избавит напиток от горечи, а второй усилит его вкус. Для тех, кто не может приготовить яйцо пашот в кастрюле с водой, существует своя хитрость. Для начала нужно смазать сковороду сливочным маслом и разбить туда куриное яйцо, не повредив желток. Далее необходимо подержать блюдо на медленном огне до приобретения белком плотной текстуры. После этого на яйцо льется немного воды, и посуда накрывается крышкой. По примеру профессионалов для приготовления котлет можно использовать панировочные сухари. Чтобы получить аппетитную корочку на мясе, перед обжаркой оно сначала подсушивается бумажным полотенцем. Затем кусочки солят и уже потом отправляют на предварительно нагретую сковороду.

До приема пищи эксперты советуют подогревать тарелки, чтобы еда не так быстро остывала. Любителям горячего шоколада стоит в первую очередь растопить масло и залить им разломленную плитку лакомства, а затем размешивать массу до жидкого состояния. Повара добавляют в соус для спагетти кофе, который удаляет излишнюю кислоту из продукта. Также рекомендуется использовать паприку при приготовлении любого блюда.

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Последнее: Профессиональные повара знают, как обычные продукты могут обрести максимальный вкус. СМИ назвали 12 кулинарных секретов, которые используются в работе специалистов. В любых блюдах следует заменять обычную воду бульоном, так как его многогранный и насыщенный вкус подарит еде абсолютно новое «звучание». Также каждому десерту нужна соль, но не для того, чтобы сделать пищу более соленой. Эта […]