Звезда «Универа» Андрей Свиридов развелся со своей супругой

Звезда телесериала «Универ» Андрей Свиридов развёлся со своей супругой Апполинарией Бейлик после пяти лет совместной жизни. Истинна причина, повлёкшая за собой расставание пары, остаётся без комментариев.
Андрей Свиридов и Апполинария Бейлик познакомились на съёмках сериала «Универ» и через некоторое время сыграли свадьбу. В последнее время пара всё реже появлялась вместе, и в конечном итоге актёр рассказал о разводе. В течение полугода Свиридову было сложно заставить себя прийти на съёмочную площадку и продолжать работать. В конечном итоге он всё же смог совладать с собой и сейчас продолжает активно сниматься в российских сериалах.
Сам Андрей Свиридов отметил, что этот брак для него был вторым. Ему пришлось нелегко, но всё же жизненный опыт помог перебороть стресс после расставания с возлюбленной и вернуться к привычному ритму жизни. Главными правилами стали выплеск эмоций и хороший сон. Также актеру очень хорошо помогла знаменитая фраза: «Дорогу осилит идущий», которой он старается следовать всю жизнь.
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