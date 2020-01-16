Елена Воробей сломала руку на концерте

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей сообщила, что сломала руку, поскользнувшись на концерте в Ногинске.
Воробей сообщила об этом в Instagram.
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Артистка сообщила, что решила продолжить концерт, пока не почувствовала, что ее состояние ухудшается.
«Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40!», – рассказала она.
Воробей поблагодарила медиков и зрителей и сообщила о переносе выступления на февраль.
Ранее певец Александр Серов рассказал, что получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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Последнее: Заслуженная артистка РФ Елена Воробей сообщила, что сломала руку, поскользнувшись на концерте в Ногинске. Воробей сообщила об этом в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 15 Янв 2020 в 4:20 PST Артистка сообщила, что решила продолжить концерт, пока не почувствовала, что ее состояние ухудшается. «Врачи стояли в зрительном зале и […]
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