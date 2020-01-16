Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,5% – до 3148 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,7%, составив 1614 пунктов.

Следует из данных Московской биржи.

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