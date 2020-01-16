«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

Что произошло в российской политике 15 января: объясняют эксперты.

Скорее всего, Владимир Путин не будет выдвигаться на пятый президентский срок после истечения своих полномочий в 2024 году — так многие наблюдатели истолковали смысл финальной части послания президента Федеральному собранию. То, что произошло в последующие часы, оказалось еще более неожиданным, чем де-факто объявленная Владимиром Путиным конституционная реформа. «Новая» задала экспертам главные вопросы о том, в какую сторону свернула РФ на транзитном перекрестке.

По словам источников «Новой» в правительстве, новость об отставке кабмина стала сюрпризом для всех, включая крупных федеральных чиновников.

— Последний раз разговоры об отставке были перед заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре, — говорит собеседник «Новой». — Тогда были слухи, что на Совете устроят разнос, а кабинет до Нового года уйдет в отставку (реализация нацпроектов за прошлый год оказалась неудовлетворительной, в правительстве объяснили плохие результаты отложенным эффектом многих госпрограмм. — Ред.). Но заседание прошло более-менее позитивно, все успокоились. Ни в одном министерстве ничего не знали о грядущей отставке, даже на высшем уровне. Более того, мои коллеги из администрации президента тоже не были в курсе.

Видимо, это было во многом спонтанное решение. Либо Путин и Медведев все решили между собой, либо Медведев взбрыкнул и решил, что с него хватит.

Медведев станет зампредседателя Совета безопасности, где будет заниматься вопросами обороны и безопасности. Сейчас этой должности не существует, перечень будущих полномочий не известен, что косвенно подтверждает версию о спонтанности отставки.

— Не факт, что политическая карьера Медведева закончена, но он, во всяком случае, отправлен в резерв, — говорит политолог Алексей Макаркин. — После отставки с поста премьера, кандидатом в президенты после этого стать очень сложно.

Следующий премьер может оказаться как технической фигурой, который продолжит линию правительства Медведева, так и ключевым игроком в последующем трансфере власти.

— Высокие должности в новом правительстве могут стать испытанием для потенциальных преемников. Скорее всего, эта игра затевалась для того, чтобы протестировать кандидатов, разогреть среди них соперничество, — говорит источник «Новой» в правительстве.

Чем известен основной кандидат на должность нового премьера Михаил Мишустин?

Мишустин — действующий руководитель Федеральной налоговой службы, который возглавляет ведомство с апреля 2010 года. До этого, как сообщается на сайте ФНС, он был президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»), «одной из крупнейших работающих в РФ компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank».

Фото: РИА Новости

На госслужбу 53-летний Мишустин попал еще в 1998 году – тогда он был помощником по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы. Также он был замминистра по налогам и сборам, руководителем Роснедвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, где какое-то время работал под руководством Германа Грефа.

Заслуги Мишустина в качестве главного налоговика страны крайне высоко ценятся во властных кругах.

За счет более эффективного администрирования налоговые сборы в казну выросли за пять лет почти в 1,5 раза — и это при том, что экономика находилась либо в кризисе, либо в стагнации.

Если бы все российские ведомства работали так же эффективно, как ФНС, вздыхал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на Московском финансовом форуме в сентябре прошлого года. «Когда президент сказал «хватить кошмарить», Мишустин этого добился. Сегодня у нас лучшая налоговая служба мира, хотя раньше предприниматели от налоговой шарахались». Комплимент поддержал и Герман Греф: «Что мешает нам везде сделать так же, как мы сделали в администрировании налогов?». Именно Греф, по словам Мишустина, во время их совместной работы «напитал» его инновациями.

«Переходное» правительство Мишустина будет сформировано по старым правилам, то есть без обязательного утверждения Госдумой, и не получит обещанных президентов расширенных полномочий. Но будет ли Мишустин всего лишь технической фигурой или же останется в новом, усиленном кабинете после принятия поправок к Конституции, предсказать пока невозможно.

— Новый премьер будет распоряжаться большими деньгами и проводить весьма популярную политику: раздавать пособия на детей для бедных семей, организовывать бесплатные горячие завтраки для школьников — в отличие от Медведева, который ассоциируется у населения с пенсионной реформой, — говорит политолог Алексей Макаркин. — Кроме того, должны заработать новые нацпроекты, которые создадут импульс для роста. Я не исключаю, что Мишустин может стать политическим премьером с перспективой преемничества.

Что означает объявленная властями конституционная реформа?

Многие наблюдатели восприняли предложения президента как «легкую либерализацию» и создание более сбалансированной системы власти. Смысл этого маневра в том, чтобы снизить ставки в аппаратной борьбе, пока не будет решен вопрос о следующем президенте.

Однако, по мнению экспертов «Новой», реально речь идет в лучшем случае о смене декораций (Россия остается президентской республикой, хотя, возможно, уже не суперпрезидентской) а в худшем — о революции сверху, которая только укрепляет властную вертикаль в стране.

Фото: РИА Новости

— Самое главное и значимое, что можно вынести из послания – это уничтожение федерации: фатальное сокращение полномочий региональных органов власти, разгром местного самоуправления, искажение принципа публичной власти, поражение в правах и нарушение принципа равенства граждан, — перечисляет Елена Лукьянова, профессор кафедры конституционного и муниципального права НИУ «Высшая школа экономики». —

Введение такого органа, как Госсовет, который будет управленческой вертикалью над парламентом, уничтожит даже нашу имитацию парламентаризма.

А о том, каким образом будет решаться судьба основополагающего документа, нам не удосужились даже объяснить — лишь намекнули о голосовании. На практике все это представляется укреплением унитарной президентской системы.

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В Кремле созрели Конституция и премьер. Пока не ясно, где в новой конфигурации место самого ПутинаМожет ли эта ситуация привести к конституционному кризису?

Особенно опасным выглядит первое предложение Путина по изменению 15 статьи 1 главы о нормах международного права. Согласно этой статье, международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы, более того, им отдается приоритет в случае противоречия с российским законодательством. Президент предложил изменить эти условия, чтобы они гарантировали «приоритет Конституции РФ в нашем правовом пространстве».

Грядущее изменение Конституции может послужить обоснованием для невыполнения Россией своих обязательств по международным договорам, опасаются эксперты.

Кроме того, 15 статья относится к основам конституционного строя и не может быть изменена в результате простого референдума.

— Сейчас в этом пакете самым сильным (и непонятным) является пункт о приоритете российского законодательства над международным, — объясняет политолог Глеб Павловский. — Этот пункт находится в защищенных разделах Конституции, которые не подлежат изменениям постановлениями Федерального Собрания. Он требует созыва Конституционной ассамблеи. И скорее всего, этот пункт, как красный рюкзачок, включен для отвлечения внимания на яростные обсуждения, лишь для того, чтобы потом его отбросить. Я не исключаю, что они собираются в какой-то момент собрать эту ассамблею, но это слишком серьезное политическое предприятие, чтобы его организовывать ради одного подпункта. Со всеми остальными заявленными в пакете изменениями в рамках конституционной реформы может справиться и Федеральное Собрание.

Решена ли проблема транзита власти в 2024 году?

Некоторые сценарии транзита, такие как создание Союзного государства РФ и Белоруссии, после описанных событий выглядят менее вероятными. Предложение закрепить в Конституции функции Госсовета, с другой стороны, может означать, что именно эту структуру возглавит Владимир Путин после ухода с поста президента («казахстанский сценарий»). В остальном вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Пакет предложений по перераспределению власти между ветвями не решает проблему транзита, считает Глеб Павловский.

— Работать это может только внутри нынешней системы, когда звонками из Кремля определяется повестка Госдумы и работа правительства. Если речь идет о транзите власти, то подразумевается совсем другой режим, где не будет подобных возможностей.

То, что мы услышали сегодня — это никакая не парламентская система, это лишь изменение формы манипуляции, которая не будет работать без Путина.

Это слабая и недееспособная идея для передачи власти. Гораздо разумнее было бы вернуться к конституционному распределению полномочий или создать какую-то новую схему. Но ни того, ни другого никто не предлагает.

Арнольд Хачатуров, Дарья Козлова, Анастасия Тороп, Дарья Кобылкина,

«Новая газета»

Источник: Новая газета

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Последнее: Что произошло в российской политике 15 января: объясняют эксперты. Скорее всего, Владимир Путин не будет выдвигаться на пятый президентский срок после истечения своих полномочий в 2024 году — так многие наблюдатели истолковали смысл финальной части послания президента Федеральному собранию. То, что произошло в последующие часы, оказалось еще более неожиданным, чем де-факто объявленная Владимиром Путиным конституционная […]