Jay-Z подал в суд на тюрьму

Американский рэпер Jay-Z, супруг певицы Бейонсе подал в суд на начальника тюрьмы штата Миссисипи. Об этом сообщает NBC News.
Рэпер подал иск от имени 29 заключенных. Причиной стало насилие в исправительном учрреждении, приведшее к смерти пяти заключенных.
«Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения к людям. Это нарушение их конституционных прав», –—говорится в заявлении Jay-Z.
Департамент исправительных учреждений Миссисипи уже ответил на запрос журналистов, заявив, что они не обсуждают иск и ожидают судебные разбирательства.
Jay-Z (Шон Кори Картер) родился 4 декабря 1969 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель. 14 альбомов Jay-Z достигали вершин хит-парада Billboard 200.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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