Полякова: Мы с мужем договорились, что у него будут дети, а у меня – карьера

Украинская певица Оля Полякова рассказала в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что они с мужем не имели в отношении друг друга ложных ожиданий.

«Мы с ним договорились, на самом деле… Мне кажется, очень важно договориться на берегу… Очень часто люди создают семью, надеясь, что другой человек будет делать для них что-то или станет другим или оправдает его ожидания, но этого не происходит… А когда люди обсуждают… А мы с ним обсуждали, потому что до этого полгода дружили, обсуждали, как мы видим себя в будущем… То есть мы не давали ложных ожиданий… Он знал, что я буду петь, что это мое призвание… Что я буду петь всегда, что это моя работа, что я этого хочу больше всего в жизни, и все, что вокруг меня происходило, было ради карьеры. У меня, допустим, перед этим были серьезные отношения, и человек не захотел, чтобы я пела, – и мы расстались», – заявила Полякова.

По словам певицы, ее нынешний супруг мечтал о детях.

«Мы с ним просто договорились, что я буду петь всегда. А ему были нужны дети… Мы договорились, что у него будут дети, а у меня будет карьера. Это не была деловая сделка – нам было очень хорошо вместе, но мы договорились на берегу и выполнили обещания. Это… к тому, чтобы люди договаривались на берегу! Из этого могут получиться долгоиграющие отношения», – добавила она.

Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Читайте полный текст интервью

В семье Поляковой и ее мужа Вадима двое детей – девочки Мария и Алиса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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