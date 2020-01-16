Представлены поросята с органами обезьяны

Китайские исследователи рассказали о результатах эксперимента, в рамках которого им были выращены поросята, в органах которых содержались клетки обезьян.

Ученые давно поставили перед собой задачу провести эксперимент, направленный на изучение методов выращивания у животных человеческих органов. Справиться с этой задачей сумели китайские специалисты. На протяжении длительного периода времени они занимались изучением существующих методов, тщательно рассматривая их преимущества и недостатки. В результате эксперты все же смогли вырастить поросят, в органах которых содержались клетки обезьян. Однако спустя неделю поросята умерли.

Специалисты отметили, что такая технология выращивания человеческих органов у животных могла бы решить существующую проблему с дефицитом донорства. Впрочем, проведенный эксперимент пока нельзя назвать успешным, поэтому ученые намерены его повторить.

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