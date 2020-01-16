Porsche 718 Boxter и Cayman GTS получили новый двигатель

Буквально несколько дней назад презентовали обновленные спортивные модели Porsche 718 Boxster и Cayman GTS, которые обзавелись улучшенной силовой установкой.

Представители немецкой марки сообщили, что вышеуказанные модели теперь поступят в продажу с 4-литровым бензиновым двигателем, который выдает 394 л.с. мощности. Кроме того, данный автомобиль поставляется с 6-ступенчатой трансмиссией. Доработка также коснулась выхлопной системы, которая теперь выдает еще более выразительный звук.

В салоне обновленных моделей Porsche 718 Boxster и Cayman GTS предусмотрели дополнительные элементы с привлечением алькантары и углеволокна. Приобрести новинки станет возможным уже к лету и по цене от 87 тысяч долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Англоязычная […]