Porsche 718 Boxter и Cayman GTS получили новый двигатель

Буквально несколько дней назад презентовали обновленные спортивные модели Porsche 718 Boxster и Cayman GTS, которые обзавелись улучшенной силовой установкой.
Представители немецкой марки сообщили, что вышеуказанные модели теперь поступят в продажу с 4-литровым бензиновым двигателем, который выдает 394 л.с. мощности. Кроме того, данный автомобиль поставляется с 6-ступенчатой трансмиссией. Доработка также коснулась выхлопной системы, которая теперь выдает еще более выразительный звук.
В салоне обновленных моделей Porsche 718 Boxster и Cayman GTS предусмотрели дополнительные элементы с привлечением алькантары и углеволокна. Приобрести новинки станет возможным уже к лету и по цене от 87 тысяч долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Англоязычная […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дорофеева позировала в двух разных купальниках / 14 января
- Китай отчитал США за поздравления президента Тайваня с победой на выборах / 13 января
- Подозреваемый в госизмене замминистра экономического развития Бровченко вышел из СИЗО под залог / 25 ноября
- Доступ в центр Москвы на новогодние праздники решено ограничить / 19 декабря
- Антикремлевский мечтатель. Владимир Милов о том, почему Дональд Туск станет хорошим лидером для единой Европы / 25 ноября
- США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы / 29 ноября
- В США рассказали о роли властей РФ в расследовании дела российского хакера / 5 декабря
- Reuters: Бойцов ЧВК Вагнера бесплатно лечат в клинике, которой владеют люди, связанные с Путиным / 7 января