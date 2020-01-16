Болельщиков биатлона ждут в Дёмино

С 22 по 27 января на базе ЦЛС «Демино» в региональном центре по лыжным гонкам и биатлону состоятся соревнования всероссийского масштаба.

Стать зрителями наиболее зрелищных стартов чемпионата, Кубка и первенства России смогут все желающие. В пятницу и субботу для болельщиков биатлона организуют специальные автобусные рейсы, а в перерывах между стартами — культурно-развлекательную программу.

С 22 по 27 января на рыбинские трассы выйдут около двух сотен биатлонистов от юниоров до взрослых спортсменов. В региональном центре по лыжным гонкам и биатлону состоятся сразу три важных всероссийских старта — Чемпионат России, Первенство России и Кубок России.

— Это будут интересные старты, так как на чемпионате России в Рыбинске пройдет отбор в сборную команду страны для участия в Чемпионате Европы. В Демино приедут известные биатлонисты, которые принимают участие в гонках кубка IBU. Наиболее зрелищными будут гонки 24 и 25 января. В этот день состоятся эстафеты в рамках чемпионата и первенства России, — подчеркнул директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

24 января

11.00 – эстафета-смешанная (1 ж х 6 км + 1 м х 7,5 км) женщины, мужчины Чемпионат России

14.00 – эстафета-смешанная (2 ж х 6 км + 2 м х 7,5 км) женщины, мужчины Чемпионат России

25 января

11.00 – эстафета-смешанная (1 ж х 6 км + 1 м х 7,5 км) юниорки, юниоры Первенство России

14.00 – эстафета-смешанная (2 ж х 6 км + 2 м х 7,5 км) юниорки, юниоры Первенство России

24 и 25 января следить за спортсменами в ходе гонки и за работой на огневом рубеже гости Демино смогут в ходе трансляции, которая будет идти на большом экране, установленном на стадионе. Кроме яркой биатлонной программы болельщиков ждут культурно-развлекательные мероприятия. В перерывах между гонками будут работать аниматоры, творческие коллективы города.

Для удобства горожан ко времени стартов в пятницу и субботу будут организованы автобусные рейсы в Демино (расписание будут опубликовано дополнительно). Вход на спортивное мероприятие бесплатный.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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