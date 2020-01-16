Медведев сохранил пост лидера «Единой России»

16.01.2020, 9:51, Новости дня

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак заявил, что Дмитрий Медведев остается лидером партии.

«Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем партии «Единая Россия», – сказал Турчак, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что никаких ограничений у Медведева для совмещения должностей лидера «Единой России» и зампредседателя Совбеза РФ нет.

«У меня вчера состоялась обстоятельная встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, с председателем партии «Единая Россия». Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации и совмещения этой позиции с позицией председателя политической партии не существует», – сказал он.

В свою очередь Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент Владимир Путин предложил на пост премьера, в ходе консультаций с фракцией «Единая Россия» передал слова Медведева о том, что он рассчитывает на эффективную работу с ЕР в партийном формате.

«Хочу вам передать слова приветствия от Дмитрия Анатольевича Медведева, с которым вчера разговаривал. Он еще раз подчеркнул, что ему было комфортно работать с фракцией, и он надеется, что дальше, уже в рамках партийного формата, эта работа продолжится», – приводит слова Мишустина участник заседания.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность. 



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