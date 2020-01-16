Мнение: Пожары в Австралии. Ответы на вопросы

Проживающая в Австралии наша бывшая соотечественница рассказывает о последствиях лесных пожаров в Австралии, которые уже очевидно побили все печальные рекорды пожаров в Сибири, Калифорнии и Амазонии.

Источник: Colonel Cassad

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