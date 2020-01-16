В Новокузнецке мужчина открыл огонь в зале суда. Убит судебный пристав, ранена женщина

В Новокузнецке Кемеровской области в помещении мирового суда произошла стрельба. Убит судебный пристав, посетительница суда ранена, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

45-летний нападавший вошел в здание суда с ружьем. Судебный пристав остановил его на входе, тогда он выстрелил в него, ранив в живот. Как сообщается, пристав умер в машине скорой помощи.

Пострадавшая женщина госпитализирована и находится в тяжелом состоянии с ранениями ног и лица. По словам представителя пресс-службы Центра медицины и катастроф, у женщины ранены нижние конечности и лицо – ее ранило дробью.

По информации источника «Интерфакса», нападавший проходил по уголовному делу. Пострадавшая женщина пришла в суд в качестве свидетеля. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что нападавшим мог быть подсудимый по одному из дел, которые рассматривались в мировом суде.

«Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», – цитирует источника ТАСС.

Нападавшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух человек». Сейчас рассматривается вопрос об изменении статьи на «Убийство», так как пристав в результате ранения скончался.

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