Рубль вырос к доллару и евро

16.01.2020, 9:44, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 1 копейку – до 61,41 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 68,46 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 64,36 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».



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