Определен главный ключ к вовлечению школьников в учебу

Международная команда специалистов рассказала о результатах тестирования шкалы вовлеченности в учебный процесс российских школьников.
Не секрет, что именно вовлеченность учеников в учебный процесс играет важную роль в их успеваемости и успехах в будущем. В ряде стран школьников оценивают с помощью специальной шкалы вовлеченности, которая помогает прогнозировать их успехи в будущем. Ученые объяснили, что понятие вовлеченности является куда более широким, чем обычная мотивация учиться. Помимо мотивации оно также включает оценку общего самочувствия школьника, его заинтересованность и готовность справляться с трудностями.
Исследователи из НИУ ВШЭ использовали данный метод оценки вовлеченности на российских школьниках. Оказалось, что главным моментом для вовлеченности школьников является эмоциональный компонент, то есть то, насколько ребенку интересно и комфортно в школе.
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