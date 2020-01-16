Ученые нашли связь между синдромом выгорания и нарушением сердечного ритма

Эксперты в ходе недавно проведенного исследования выяснили, что синдром выгорания может быть связан с нарушением сердечного ритма.
Известно, что мерцательная аритмия является наиболее распространенной формой сердечной аритмии. Тем не менее, ученым до сих пор непонятно, что именно вызывает фибрилляцию предсердий. Ранее экспертами был предложен в качестве фактора риска развития психологический дистресс. Также специалисты так и не доказали в ходе предыдущих исследований связь между жизненным истощением и фибрилляцией предсердий.
В рамках нового исследования ученые проанализировали данные более 11 тысяч человек об их гневе, истощении, использовании антидепрессантов. Так выяснилось, что у участников с самыми высокими уровнями жизненного истощения риск развития фибрилляции предсердий был на 20% выше, чем у людей без признаков синдрома выгорания.
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