Малышева назвала самый безопасный вид рака

16.01.2020, 9:26, Разное

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева поделилась своим мнением о том, какой вид рака является «самым хорошим». По словам медика, проще всего справиться с онкологическими заболеваниями почек, передает Ura.ru. 

Малышева отметила, что такой вид рака чаще всего диагностируют у обладателей IV группы крови. Эксперт отметила, что эти опухоли легко обнаружить и они хорошо поддаются лечению. Она также сообщила, что у люди с I группой крови больше всего рискуют получить рак толстой кишки, II группы – рак желудка, а III – онкологии поджелудочной железы. 



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