Мишустин назвал депутатам приоритет в своей работе

Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме сообщил депутатам, что исполнение послания президента Владимира Путина, оглашенное в среду, станет приоритетом в его работе.
Отвечая на вопрос о том, заверил ли в чем-то о своей работе Мишустин депутатов, источник РИА «Новости» сообщил: «О том, что послание – приоритет».
Ранее в четверг «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.
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