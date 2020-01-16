Ученые: Дети работающих матерей в декрете вырастают более счастливыми

Учёные установили, что дети работающих матерей в декрете вырастают более счастливыми. Им также легче даётся карьерный рост и налаживание связей с любым коллективом.
Масштабное исследование проводилось ещё в 2015 году профессором Гарвардской школы бизнеса Кэтлин Макгинн. Именно она опубликовала итоги многолетних наблюдений за родителями, уходящими в декретный отпуск, и их детьми. Все семьи были разделены на тех, кто полностью отдавал себя воспитанию ребёнка, и тех, кто занимался этим в свободное от работы время. Оказалось, что именно во вторых семьях вырастают более успешные карьеристы. Дети работающих родителей в разы лучше находят общий язык с коллективом, могут претендовать на более высокооплачиваемую должность. Они в целом выбирают более престижные профессии.
Именно поэтому эксперты не видят никаких сложностей, если мать в декретном отпуске будет работать вне дома. Это может в будущем помочь ребёнку построить собственную карьеру и при этом благотворно скажется на заработке семьи. Ещё одним важным фактором является сохранение женщиной своего рабочего места и, как следствие, возможность продвинуться по карьерной лестнице.
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