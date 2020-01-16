Госдеп США пока не знает, как реагировать на информацию об отставке правительства РФ

В Госдепе США заявили, что они пока не знают, как следует реагировать на информацию об отставке правительства РФ. В ведомстве внимательно следят за развитием ситуации и действиями президента страны.

Прокомментировать ситуацию смогла Морган Ортагус, занимающая должность главы пресс-службы Госдепа США. Она объяснила, что об отставке правительства РФ ведомство узнало только благодаря СМИ. После этого ситуация в стране крайне заинтересовала американцев, и теперь часть государственных деятелей Соединённых Штатов внимательно следит за дальнейшим развитием событий. О каких-то конкретных шагах говорить пока рано, как и делать громкие заявления. Именно поэтому в Госдепартаменте решено воздержаться от комментариев.

В конце своего обращения Морган Ортагус отметила, что президент США Дональд Трамп заинтересован в развитии событий не меньше остальных. Это может быть связано с его заявлениями о необходимости создать с Россией крепкие дружеские отношения.

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