Корреспондент Das Erste — «Защитник Европы — 2020» пошлёт России чёткий сигнал

Североатлантический альянс принял абсолютно верное решение провести масштабные военные учения «Защитник Европы — 2020», пишет в статье на сайте Das Erste корреспондент немецкого телеканала Биргит Шмайцнер. Необходимы же эти манёвры в том числе и потому, что благодаря им западный военный блок «отправит РФ чёткий сигнал: в экстренном случае НАТО будет готово», поясняет журналистка.
Reuters
Стартующие в конце января масштабные военные учения Североатлантического альянса «Защитник Европы — 2020» просто необходимы, пишет в статье на сайте Das Erste корреспондент немецкого телеканала Биргит Шмайцнер.
Решение НАТО провести подобные манёвры в Европе было, безусловно, «верным», подчёркивает Шмайцнер.
«В том числе потому, что благодаря им Североатлантический альянс отправит Российской Федерации чёткий сигнал: в экстренном случае НАТО будет готово», — поясняет журналистка Das Erste.
Стратегия Североатлантического альянса следующая: «устрашение как страховка», и военные учения «Защитник Европы — 2020» — часть этой стратегии, уточняет Шмайцнер.
«Западный военный блок НАТО прекрасно понимает, что политика умиротворения ничего не даст. В Кремле её считают признаком слабости», — считает корреспондент немецкого телеканала.
В частности, именно поэтому страны — члены Севроатлантического альянса и должны проводить военные учения, отмечает автор статьи.
«Тот, кто в мирное время этого не делает, элементарно рискует, что в случае войны дело не заладится, — предупреждает Шмайцнер.
«Ну или он должен расширить военное присутствие на месте, причём существенно», — призывает журналистка Das Erste.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Приморье оштрафовали снимавших фильм для Discovery американцев / 19 декабря
- Эстония запретила ввоз российских картофеля и яблок / 16 декабря
- В Самаре дорожную яму «отремонтировали» грязным снегом / 13 января
- Путин посоветовал людям не зацикливаться на проблематике Украины, «надо и о себе подумать» / 27 ноября
- Медведев отменил 1 тыс. 259 устаревших актов / 13 января
- Финансовый университет: Казань стала городом с самым высоким качеством жизни в России / 26 ноября
- Командира A321, посадившего борт на кукурузном поле, наградили орденом мусульман / 27 ноября
- Немецкие СМИ рассказали о бьющей по РФ «катастрофе 90-х» / 13 января