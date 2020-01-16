Корреспондент Das Erste — «Защитник Европы — 2020» пошлёт России чёткий сигнал

Североатлантический альянс принял абсолютно верное решение провести масштабные военные учения «Защитник Европы — 2020», пишет в статье на сайте Das Erste корреспондент немецкого телеканала Биргит Шмайцнер. Необходимы же эти манёвры в том числе и потому, что благодаря им западный военный блок «отправит РФ чёткий сигнал: в экстренном случае НАТО будет готово», поясняет журналистка.



Reuters

Стартующие в конце января масштабные военные учения Североатлантического альянса «Защитник Европы — 2020» просто необходимы, пишет в статье на сайте Das Erste корреспондент немецкого телеканала Биргит Шмайцнер.

Решение НАТО провести подобные манёвры в Европе было, безусловно, «верным», подчёркивает Шмайцнер.

«В том числе потому, что благодаря им Североатлантический альянс отправит Российской Федерации чёткий сигнал: в экстренном случае НАТО будет готово», — поясняет журналистка Das Erste.

Стратегия Североатлантического альянса следующая: «устрашение как страховка», и военные учения «Защитник Европы — 2020» — часть этой стратегии, уточняет Шмайцнер.

«Западный военный блок НАТО прекрасно понимает, что политика умиротворения ничего не даст. В Кремле её считают признаком слабости», — считает корреспондент немецкого телеканала.

В частности, именно поэтому страны — члены Севроатлантического альянса и должны проводить военные учения, отмечает автор статьи.

«Тот, кто в мирное время этого не делает, элементарно рискует, что в случае войны дело не заладится, — предупреждает Шмайцнер.

«Ну или он должен расширить военное присутствие на месте, причём существенно», — призывает журналистка Das Erste.

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