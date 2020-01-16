«Единая Россия» поддержала выдвижение Мишустина на пост премьера

«Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра по предложению президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. «ЕР – единогласно», – написала она.

На встрече с «Единой Россией» Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения, передает ТАСС со ссылкой на источник с заседания фракции в Госдуме.

Ранее в четверг Мишустин прибыл в Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Затем началась его встреча с фракцией «Единая Россия», после чего пройдут встречи с фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение Путина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: видео Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»