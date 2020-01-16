Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка

16.01.2020, 9:19, Новости дня

Следственный комитет опубликовал видео из судебного участка мирового судьи Новокузнецка, где ранее мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину.

На кадрах видно, как следователь осматривает место происшествия и ружье, из которого, предположительно, стрелял подозреваемый. На полу заметны следы крови.

Видео опубликовал канал «Рен ТВ».

Напомним, ранее в четверг в Новокузнецке произошла стрельба в здании мирового суда, погиб судебный пристав. Также была ранена женщина, она находится в больнице. В СУ СК по Кемеровской области сообщили, что открыто уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье «убийство».

Глава СК Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.



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Последнее: видео Видео: Sony Pictures Entertainment / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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