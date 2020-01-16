Албания высылает двух иранских дипломатов

Албанские власти сообщили в среду о высылке двух иранских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Гент Цакай объявил о принятом решении на странице в Facebook. Он написал, что дипломаты Мохаммад Али Арз Пейманемати и Сайед Ахмад Хоссейни Аласт занимались «деятельностью, нарушающей их [дипломатический] статус и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях».

«Обоим представителям Исламской Республики было предложено немедленно покинуть территорию Республики Албания», – написал Цакай, не вдаваясь в детали.

Конфиденциальные источники в албанском правительстве сообщили «Голосу Америки», что дипломаты высылаются за деятельность, угрожающую национальной безопасности Албании.

По их словам, атташе по вопросам культуры Сайед Ахмад Хоссейни Аласт ранее занимал высокие посты в Корпусе стражей исламской революции, а Мохаммад Пейманемати был сотрудником оперативного подразделения иранской разведки. Источник утверждал, что последний несет ответственность за теракты в странах ЕС.

Те же источники сообщили «Голосу Америки», что эти двое были соратниками командующего силами «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, убитого в результате воздушного удара США ранее в этом месяце.

Это уже второй раз за 13 месяцев, когда Албания объявляет иранских дипломатов персонами нон грата.

В декабре 2018 года Тирана выслала посла Ирана и еще одного дипломата, которого обвинили в «нанесении ущерба национальной безопасности» Албании. После переговоров с другими странами, в том числе с Израилем, Албания объявила об их высылке в связи с «нарушением их дипломатического статуса».

Впоследствии президент США Дональд Трамп поблагодарил Албанию, заявив в письме премьер-министру Эди Раме, что этот шаг «является примером совместных усилий [Албании и США] с целью показать иранскому правительству, что его террористическая деятельность в Европе и во всем мире будет иметь серьезные последствия».

Иран возложил вину за высылки на США и Израиль. МИД Ирана заявил, что Албания «стала непреднамеренной жертвой США, Израиля и некоторых террористических групп».

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