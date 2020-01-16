Губернатор Вирджинии объявил чрезвычайное положение перед акциями протеста

16.01.2020, 9:14, Новости дня

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм объявил временное чрезвычайное положение накануне ожидаемых в понедельник демонстраций в столице штата, Ричмонде, и запретил любое оружие на территории Капитолия штата до 21 января. Об этом информируют американские СМИ.

Как сообщает Bloomberg, офис губернатора в среду выпустил заявление, в котором, ссылаясь на аналитиков разведки, сообщил, что группы ополченцев из других штатов планируют посетить мероприятие, которое окружено риторикой белого национализма и сопровождается достоверными угрозами насилия.

«Мы поддерживаем право граждан на мирный протест и выражение своих взглядов избранным официальным лицам, – написал Нортэм в Твиттере. – Но мы также должны обеспечивать безопасность общественности и тех, кто работает в районе Капитолийской площади».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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