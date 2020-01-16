Малышева рассказала о «лучшем» типе рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире своей авторской программы рассказала о зависимости рака от группы крови и отметила, что обладатели четвертой группы могут получить «самую хорошую» онкологию.
Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала «самый хороший» тип онкологии, имея в виду, что он проще поддается лечению, информирует «Царьград».
Медик рассказала об исследованиях ученых. Так, датские и шведские специалисты полагают, что людям с первой группой крови следует опасаться рака толстой кишки. В 40 лет пора начинать делать колоноскопию, если у родственников было подобное заболевание.
Люди со второй группой крови, как утверждается, больше прочих рискуют пострадать от рака желудка. Им стоит пройти гастроскопию лет в 45, а затем повторять процедуру каждые пару лет.
Третья группа крови – это рак поджелудочной железы, а значит стоит подумать о прохождении УЗИ брюшной полости и биохимическом анализе крови.
Четвертая группа крови предполагает риск заболеть раком почек, а значит, помочь могут исследования органа.
Именно рак почек Елена Малышева назвала «самым хорошим», поскольку он легко локализуется, довольно просто выявляется и хорошо лечится. «Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль», – резюмировала Малышева.
Ранее Малышева рассказала, как предотвратила рак.
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