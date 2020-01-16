ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний

16.01.2020, 9:12, Новости дня

Банк РФ отозвал лицензии у страховых компаний «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед» в связи с их добровольным отказом от работы.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в сообщениях Банка России об отзыве лицензий.

Регулятор уточнил, что страховщики лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Кроме того, у компании «Экип» ЦБ отозвал лицензию на добровольное имущественное страхование.



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