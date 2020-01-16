Кадыров временно оставил пост из-за проблем со здоровьем

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Альви Каримов – сообщил, что лидер региона временно оставил свой пост, чтобы пройти курс лечения. Так он прокомментировал сообщения о временной нетрудоспособности политика, сообщает телеканал «360».

Каримов отметил, что конституция республики позволяет ее главе передавать свои полномочия председателю регионального правительства в случае отпуска или нетрудоспособности, передает РИА «Новости». Напомним, что и в этот раз Кадырова будет замещать премьер-министр Чечни – Муслим Хучиев.

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