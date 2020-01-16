В ДТП под Саратовом погибли иностранцы

Среди погибших в результате аварии под Саратовом, где столкнулись минивэн Hyundai и «Волга», есть трое иностранных граждан, всего погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что в автомобиле «Волга» «находился только водитель, он скончался, в минивэне погибли трое, все они иностранные граждане», передает ТАСС.
Всего в салоне Hyundai были восемь граждан стран СНГ. Пятерых госпитализировали, передает портал «Четвертая власть».
Ранее крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Рязанской области.
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