Журналисты примут участие в подготовке предложений по изменениям в Конституцию

Журналисты примут участие в подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию России, сообщил глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев, вошедший в созданную президентом Владимиром Путиным рабочую группу.

«От Союза в группе два человека – глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, он является секретарем СЖР, и я, так что журналистское сообщество будет участвовать в этом важном процессе», – сказал Соловьев, передает ТАСС.

По его словам, свои предложения СЖР сформирует в ходе работы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.

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