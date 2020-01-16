Алёна Водонаева опять призвала семьи со средним достатком «прекратить размножаться»

Алёна Водонаева в очередной раз высказалась по поводу родов в российских семьях. По мнению телеведущей, женщинам со средним достатком не следует заводить детей.

На днях прозвучало ежегодное послание Путина Федеральному собранию, на которое положительно отреагировали некоторые представители шоу-бизнеса. Тина Канделаки и Маргарина Симоньян задумались о пополнении в своих семьях. Согласно посланию, программу материнского капитала продлят и при рождении 3-го отпрыска разрешат гасить ипотеку в размере 450 тысяч рублей. Также президент выступил с инициативой внести выплаты на детей до 7-ми лет и обеспечить школьников бесплатным горячим питанием с 1-го по 4-й класс.

Своей точкой зрения касаемо улучшения демографической ситуации в РФ решила поделиться Алёна Водонаева, которую не устроили предложенные нововведения. Ранее она уже призывала россиянок со средним достатком заводить лишь одного ребенка и даже спорила по этому поводу с актером Иваном Охлобыстиным. Как считает звезда «Дома-2», миллион, который будут выплачивать за 3-х детей на территории России, может плохо повлиять на экономику страны.

Знаменитость отметила, что проблема демографии — в низком уровне жизни жителей страны. «Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11 тысяч, ни даже бесплатное горячее питание в школах», — заявила Водонаева. «Отчаявшиеся от нищеты» люди станут брать кредиты, которые выплачивать придется из поколения в поколение.

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