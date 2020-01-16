Подруга Мурата Насырова Анна Плетнева назвала свою версию смерти певца

16.01.2020, 9:04, Разное

Анна Плетнева озвучила свою версию смерти Мурата Насырова. По словам подруги певца, он не выдержал испытание популярностью в 2007 году.
Как сказала экс-участница группы «Лицей», когда человек обретает славу, вокруг него начинают появляться странные люди, которые набиваются к знаменитости в друзья. Анна Плетнева заявила, многие артисты не выдерживают такого количества всеобщего внимания и умирают, как это случилось с Насыровым. Бывшая звезда «Винтажа» также добавила, некоторых представителей шоу-бизнеса губит чувство вседозволенности. Спустя определенное время люди начинают забывать о звезде, а смириться с этим тяжело, ведь многие считают себя «крутыми».

Тело певца 13 лет назад под окнами его квартиры нашла жена. Считается, что у Насырова была затяжная депрессия, из которой выбраться артист так и не смог.



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