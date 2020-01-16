В Новокузнецке в здании суда открыли стрельбу

16.01.2020, 9:03, Новости дня

В здании мирового суда в Новокузнецке произошла стрельба. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф, погиб судебный пристав и получила ранения женщина.

Пострадавшая в тяжелом состоянии, ее оперируют.

Источник ТАСС в силовых структурах предположил, что стрельбу устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями. «Ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что стрелявший был потерпевшим по уголовному делу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек, подозреваемого задержали.



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