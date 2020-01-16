T. Rex, Depeche Mode и Уитни Хьюстон попадут в Зал славы рок-н-ролла

16.01.2020, 9:02, Новости дня

В Зал славы рок-н-ролла попадут певица Уитни Хьюстон, группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, T. Rex, The Doobie Brothers и рэпер The Notorious B.I.G. Имена музыкантов опубликованы на сайте организации.

Церемония пройдет 2 мая и будет впервые транслироваться в прямом эфире. телеканалом HBO.

В Зал славы рок-н-ролла могут войти музыканты, чей первый сингл вышел не менее 25 лет назад.

Congratulations to your @KlipschAudio #RockHall2020 Inductees. Performers: @depechemode, @thedoobiebros, #WhitneyHouston, @nineinchnails , #TheNotoriousBIG and #TRex & Ahmet Ertegun awards #JonLandau and @IrvingAzoff More info: https://t.co/HFHCXkPgVJ pic.twitter.com/ShSbL9XsRo

— Rock Hall (@rockhall) January 15, 2020



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